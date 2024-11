Il Roncalli migliora la sua offerta. Inaugurati ben tre nuovi laboratori

Stare bene a scuola significa studiare e lavorare meglio e quando gli strumenti a disposizione di studentesse, studenti, docenti e tecnici, rendono migliore e più semplice il contatto con l’esterno, ovvero, il territorio, il mondo del lavoro e dell’impresa, allora il valore aggiunto è davvero notevole. L’istituto d’Istruzione Superiore ‘Roncalli’ di Poggibonsi ha inaugurato tre nuovi spazi innovativi di didattica laboratoriale. Lo ha fatto presso l’aula magna della cittadella scolastica di via Senese, gremita di alunni, genitori, cittadini, insegnanti e addetti ai lavori. Alla presenza della dirigente scolastica Monica Martinucci, della Sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, con in platea la Giunta quasi al completo, della Presidente della Provincia, Agnese Carletti, dell’ex Preside Gabriele Marini, adesso con altri incarichi presso l’Ufficio Scolastico Regionale, e di Marco Busini, vice presidente Confindustria Toscana Sud. La cerimonia d’inaugurazione e il relativo taglio del nastro hanno spalancato le porte di tre nuovi laboratori realizzati grazie ai fondi Pnrr. Un investimento di quasi trecento ottantotto mila euro. "La cerimonia è stata aperta all’intera cittadinanza, perché crediamo fortemente in una scuola che dialoghi con il territorio – spiega la dirigente Monica Martinucci - i tre ampi spazi, Fablab Val d’Elsa, Elettrodomus e Cad 3D, permetteranno agli studenti di acquisire nuove conoscenze e competenze attraverso la didattica del fare, ma sono pensati soprattutto come ambienti in cui gli studenti, grazie agli strumenti giusti, potranno esprimere al meglio la propria creatività. Sono spazi polifunzionali dedicati principalmente agli indirizzi di meccanica, elettronica e Cat del settore tecnologico, ma sono strutturati in modo da poter essere utilizzati in maniera trasversale". Fablab Val d’Elsa serve per diversi tipi di attività, come la progettazione 3D, la costruzione di componenti meccanici e di prototipi e la simulazione di un processo industriale attraverso l’utilizzo di macchine a controllo numerico che facciano uso delle tecnologie additive (stampa 3d). Potrà essere adibito a Service Learning con corsi rivolti anche all’esterno, in dialogo con la comunità. Elettrodomus è dedicato a diversi campi di applicazione: robotica, automazione e Plc, domotica, Knx e Microcontrollori. Il laboratorio Cad -3D è un ambiente innovativo concepito con l’intento di aiutare gli studenti a realizzare progetti e disegni creativi e realistici attraverso specifici software. Chiusura con visita ai laboratori.

Fabrizio Calabrese