Il ritorno di ’Dit’unto’. Street food d’autore

Villa a Sesta, borgo di appena 50 abitanti nel comune di Castelnuovo Berardegna, domenica dalle 11 alle 20 metterà in scena l’edizione 2023 di ’Dit’unto@’, il festival del mangiare con le mani che lo scorso anno ha richiamato 10mila visitatori, con 35.367 porzioni di cibo preparate e 7.640 gottini di vino. Numeri importanti, per una kermesse gastronomica gestita da appena 90 volontari del posto. L’evento dell’autunno senese è organizzato dall’Associazione Dit’unto, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e la partecipazione dell’Azienda Agricola Tattoni, del circolo Arci di Villa a Sesta e delle insegne La Bottega del 30, L’Asinello Ristorante, Ristorante Enoteca Villa di Sotto e Osteria alla Villa. Quest’anno l’evento conferma la sua offerta e introduce qualche novità. Oltre al buon cibo, preparato da più di 30 cuochi, non mancheranno ottimo vino, birra d’eccellenza, musica, artisti di strada, intrattenimenti per bambini e adulti e la genuina ospitalità paesana. Come da tradizione, anche per questa nona edizione saranno presenti numerose degustazioni d’autore. Oltre a tante altre proposte culinarie di locali senesi e non solo, saranno 10 gli chef stellati domenica a Villa a Sesta: Senio Venturi (L’Asinello), Matteo Lorenzini (Osteria di Passignano), Riccardo Agostini (Il Piastrino), Giuseppe Gasperoni (Il povero Diavolo), Marco Lagrimino (L’Acciuga), Mariano Guardianelli (Abocar Due Cucine), Niccolò Palumbo (Paca Ristorante), Helene Stoquelet e Nadia Mongiat (La Bottega del 30), Iside De Cesare (La Parolina), Juan Camilo Quintero (Poggio Rosso - San Felice). Prevendita sabato dalle 16 alle 18,30 presso l’Untoffice. In occasione di questa edizione, torna anche il 2° Oscar del Pan Co’ Santi.