Il report Agenas promuove il Policlinico

Un altro traguardo per l’Azienda ospedaliero-universitaria senese, che si conferma tra le migliori in Italia secondo il report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). I dati 2023 sono stati presentati al Forum Risk ad Arezzo e valutano in modo multidimensionale le aziende sanitarie italiane con le migliori performance. Le Scotte è stata valutata tra le 13 migliori aziende italiane e, con riferimento a quelle con meno di 700 posti letto, tra le prime 4. "I dati di Agenas ci restituiscono un alto livello della sanità toscana – ha commentato l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini –, un importante risultato che si traduce in servizi, cure e assistenza per le persone che in una fase difficile come quella che stiamo vivendo, assume un grandissimo valore".

Per le Aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono stati 27, classificati in 4 aree: accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti; e 10 sub-aree. "Un risultato che riconosce il lavoro di tutte le professioniste e di tutti i professionisti dell’Aou senese che ringrazio – ha dichiarato il direttore generale Antonio Barretta –. Con grande piacere manteniamo il posizionamento fra le migliori aziende, un risultato importante, ma non dobbiamo adagiarci sugli allori, ci sono sempre aree in cui migliorare. Nei prossimi anni dobbiamo consolidare e migliorare la nostra posizione".

Agenas è un’agenzia che lavora per il ministero della Salute, fonte autorevole e terza. "Un risultato che testimonia che abbiamo superato le criticità post-pandemia e siamo riusciti a migliorare l’organizzazione – ha aggiunto la direttrice sanitaria Maria De Marco –. Grazie anche al supporto della Regione abbiamo investito in progettualità, attività, tecnologie e nuove opere e stiamo continuando a farlo".

Eleonora Rosi