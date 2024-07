Il rapporto Letta sulla nuova Ue

Sarà al Garden del circolo Arci di Rosia lunedì 29 alle 21,15. Un posto periferico, ma la prova che Enrico Letta, già presidente del consiglio, ministro a più riprese, segretario del Pd, europarlamentare e oggi deputato del Pd, eletto in un altro collegio dopo essere tornato in Parlamento per la sua elezione a Siena, resta legato a questa provincia e ai suoi sindaci. Presenterà il suo libro ’Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa’ che sta facendo discutere dopo le elezioni dell’euroParlamento e il varo della commissione Von der Leyen bis.

Il libro è il resoconto di un viaggio di otto mesi che ha portato Enrico Letta, incaricato dal Consiglio Europeo e dalla passata Commissione, nei 27 Paesi dell’Unione e in 65 città per preparare il piano di rilancio dell’integrazione economica. Il punto più forte del ’rapporto Letta’, o una serie di proposte ambiziose che mirano a trasformare il panorama economico e finanziario del Vecchio continente, accelerando il passo europeo nella gara con Stati Uniti e Cina, è quello di lanciare un fondo di investimenti europeo. Uno strumento finanziario in grado di attirare i risparmi dei cittadini dell’Unione e investire le risorse in Europa. Enrico Letta sarà intervistato da Pino Di Blasio a Rosia. Presenterà Sara Melaccio, interverranno Andrea Valenti, Silvio Franceschelli, Giuseppe Gugliotti, Antonino Barillà.