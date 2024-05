Il racconto della guerra vissuta in presa diretta da Toni Capuozzo

Un protagonista del giornalismo italiano ha impreziosito l’appuntamento con ’I venerdì di Siena’, in programma ieri nella Sala delle lupe: Toni Capuozzo, grande inviato di guerra che ha raccontato anche tante vicende italiane, ha affrontato i temi più caldi del momento, dall’Ucraina al Medio Oriente, intervistato da Orlando Pacchiani, così come ha ripercorso le vicende nell’ex Jugoslavia. Partendo dal commosso ricordo di Franco Di Mare, collega e amico. E proprio ieri è uscito il suo ultimo libro, ’La guerra spiegata ai ragazzi’ e non solo. Perché c’è sempre bisogno di capire.