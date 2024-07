Il racconto della Festa in tv. Pardo, "la solita passione"

Il racconto della Carriera di Provenzano passa anche dalla televisione. Sfida complicata e affascinante, a raccontare Siena e il suo Palio in diretta nazionale su La7 sarà nuovamente la voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Giovanni Mazzini. "Il Palio si racconta sempre con la solita passione – sottolinea Pardo –, che aumenta di anno in anno come la conoscenza e la competenza, nonostante io continui a pormi con un approccio da profano. Solo i senesi lo capiscono e conoscono fino in fondo, la presenza di Mazzini per me è illuminante".

"Sabato – aggiunge Pardo – mi sono visto in streaming il momento dell’assegnazione dei cavalli, l’entusiasmo di alcune Contrade e le accoglienze più tiepide; ho mandato poi qualche messaggio nel pomeriggio per aggiornarmi sulle monte. Si entra sempre più nei meccanismi, ma il racconto è sempre quello, compreso tutto il pre Palio che commenteremo in diretta, con la passeggiata storica, la bellezza di Siena e delle sue contrade, della loro vita e funzione sociale. Poi entreremo nel vivo della mossa e della corsa. Come sempre, arriverò un paio di giorni prima (ieri sera, ndr), non voglio perdermi l’atmosfera gioiosa di Siena e della sua Festa".

A giocare un ruolo fondamentale nel racconto dei quattro giorni palieschi sono invece le emittenti locali, con RadioSienaTv e Canale3Toscana che già da qualche giorno hanno acceso le camere su Provenzano. "RadioSienaTv racconta il Palio stando il più possibile dalla parte dei telespettatori – spiega il direttore Matteo Borsi –, partendo dal nostro hashtag #passionepalio. Ci dedichiamo a raccontarlo al meglio, sfruttando la nostra passione che poi diventa quella di chi ci guarda e ascolta: il Palio è l’essenza della nostra città. Puntualità e professionalità sono i punti Cardine del nostro racconto, affinchè chi sceglie le nostre trasmissioni si cali il più possibile nell’atmosfera del Palio. Massima attenzione anche ai social: le foto che facciamo ai contradaioli, i momenti intensi e belli; RadioSienaTv è anche tutto questo".

Una edizione di 96 ore di Palio invece, per Canale3 Toscana, dedicata alla visione di Daniele Petrucci, venuto mancare pochi mesi fa. "Inseguire una passione, che diventa un sogno, che diventa realtà implica dedizione, coraggio, sacrifico e entusiasmo – commenta Virginia Masoni –. Portare avanti la storia di Canale3 rappresenta tutto questo e molto di più. Due anni fa ho incontrato Stefano Di Bello e Daniele Petrucci, bravi manager e bravissime persone, che mi hanno affidato un mandato di fiducia nel costruire il futuro di questa azienda. Daniele non è più con noi, il cielo lo ha chiamato. Siena e tutti noi dobbiamo molto a quest’uomo. Il mio impegno e quello di Canale3 sarà quello di continuare la strada che lui ha tracciato. Questa edizione di 96 ore di Palio è dedicata a lui".