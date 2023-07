Il racconto del Palio in televisione Canale3 e SienaTv, storie e passioni

Il racconto del Palio passa anche dalle emittenti televisive senesi, che ogni anno danno voce e spazio a personaggi, cronaca, e alle emozioni che sono il sale della Festa. Programmi storici, nuovi format, immagini e ricordi della Siena presente e passata: c’è spazio per ogni frammento di Palio nei palinsesti di Canale3Toscana e RadioSienaTv. "Sono 96 ore di Palio ma dietro ci sono 365 giorni di studio e lavoro – spiega Virginia Masoni, responsabile e conduttrice di Canale3 -. Quest’anno Opera Laboratori ha innovato la scenografia della nostra postazione in Piazza Indipendenza. Poi voglio ricordare il nuovo pullman dedicato alle dirette che seguirà Canale3 in tutta Italia. Il palinsesto copre tutta la giornata, dalla Voce dall’entrone di Giacomo Luchini al racconto delle prove, seguito dalla moviola con Claudia Nerozzi. Il pranzo con i fantini e Franco Masoni è immancabile, come i Ricordi di Palio di Michele Fiorini. La mattina c’è anche il format ’Donne a cavallo’ dopo la rassegna stampa di Aldo Tani e Katiuscia Vaselli, mentre in ’Verso la prova’ voglio sottolineare il piacere che proviamo per il ritorno di Massimo Reale. Ampio spazio ai millennials con Pietro Federici, poi le incursioni di WikiPedro e quelle di Luca Virgili che ci racconterò sia da e all’estero. Nel dopocena abbiamo inserito La Festa di Notte, che conduco io e che abbiamo realizzato con l’aiuto di Lilt Siena. Un modo per raccontare la nostra città e il Palio in modo diverso, ‘alla luce del buio’".

È invece all’insegna dell’hashtag #passionepalio che RadioSienaTv ha strutturato il proprio palinsesto. "Puntiamo molto sulla crossmedialità – commenta il direttore Matteo Borsi -, in quanto tutte le trasmissioni verranno trasmesse sia in tv sia sulle nostre frequenze radio e in diretta streaming sul sito. La passione è il filo conduttore che abbiamo scelto con il direttore artistico Massimo Biliorsi: raccontare la nostra passione che è quella di chi ama il Palio e la città, tutto con un taglio giornalistico. Iniziamo la mattina con Buongiorno Palio – Rassegna stampa con Filippo Meiattini, per proseguire con la diretta delle prove e Buongiorno Palio con Viola Carignani, un momento tecnico e dedicato ai cavalli. Poi il Processo alla prova con me e Veronica Costa, per arrivare alle pre-produzioni nel pomeriggio come Generazioni a confronto, incroci tra giovani e vecchii contradaioli. Dopo Aspettando la prova e la diretta serale, arriva ’Piazza con vista’ condotta da Simona Sassetti e Valentina Tomei, dove a ospiti istituzionali si alternano momenti musicali. A mezzanotte Viaggio nella bellezza – Memorie di Contrada, realizzato e condotto da Daniele Magrini".

Andrea Talanti