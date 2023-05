Il progetto Valorizzazione dell’area archeologica

Sarà presentato oggi alle 10, al Centro servizi del Parco archeologico naturalistico e Archeodromo di Belverde a Cetona, il nuovo progetto di valorizzazione e di accessibilità del Parco di Belverde, un’area di proprietà dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese costituita da una zona boscata di 32 ettari circa al cui interno troviamo il complesso delle grotte di Belverde, frequentate dall’uomo in età preistorica, la soprastante cosiddetta Scogliera e il pianoro boscato del Biancheto. La manifestazione, denominata ’Un passo verso l’inclusione’ è inserita nell’ambito di ’Amico Museo 2023’, iniziativa della Regione Toscana che coinvolge i musei toscani.

Questo nuovo progetto si pone in continuità con un lungo percorso di valorizzazione, avviato nel 1990, che vede in pieno accordo il Comune di Cetona e l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (in passato Comunità Montana del Cetona), sotto l’egida della competente Soprintendenza. "L’iniziativa sarà l’occasione per fare il punto su quanto è stato fino ad oggi realizzato nel campo della valorizzazione del Parco di Belverde e del collegato Museo di Cetona e per illustrare i nuovi interventi che saranno presto realizzati nel territorio", dichiara il Sindaco di Cetona, Roberto Cottini.