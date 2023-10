Il progetto di un ’arbitrato di prossimità’. Oggi il confronto fra avvocati con l’Ue

’L’evoluzione dell’Arbitrato e degli strumenti di ADR. Confronto delle esperienze in paesi EU ed extra EU’ è il tema della Giornata dedicata agli incontri internazionali tra avvocati promossa dall’Ordine degli avvocati di Siena, oggi dalle 10,45 in Rettorato all’Università. Ad aprire la giornata saranno Antonio Giovanni Ciacci (foto) e Lucia Fabbri, presidente e delegata alle Relazioni Internazionali del Consiglio dell’Ordine; seguirà la relazione sugli strumenti ADR in Italia del professor Stefano Pagliantini, direttore Dipartimento Giurisprudenza, quindi la tavola rotonda. "Gli Avvocati Senesi hanno deciso, per quanto riguarda la materia arbitrale di aprire il Foro alle esperienze internazionali (non soltanto europee) e contestualmente di costituire una propria Camera Arbitrale con l’intento di dedicare una particolare attenzione e cura al nostro territorio ed alle sue specifiche e spesso uniche peculiarità". Così nella cornice unica offerta dalla tavola rotonda, che vedrà l’intervento di alcuni dei massimi esperti in materia a livello mondiale, si innesterà il progetto di dar vita ad un ’arbitrato di prossimità’, un piccolo organismo agile che possa assicurare piena giustizia al cittadino in tempi brevi.