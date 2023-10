'Il profumo di mia moglie' a Siena con La Sveglia: Commedia Brillante e Ironica

Leo Lenz è un autore austriaco che andava per la maggiore negli anni trenta del novecento per il suo modo brillante ed ironico di interpretare la vita. E’ stato riscoperto anche dalla Compagnia La Sveglia, che porta in scena al Teatro dei Rinnovati, da domani a domenica 8 ottobre (ore 21,15 mentre domenica ore 17) ’Il profumo di mia moglie’ per la regia di Mario Ghisalberti. Si tratta di una commedia in cui l’intreccio regna sovrano, dal dialogo spiritoso, la cui viva comicità si fonda sui meccanismi più classici della comicità teatrale, già utilizzati nel teatro comico antico, greco e romano, e di cui fu maestro per tutti Plauto: la comicità degli equivoci; una proposta di scoppiettante e garbata comicità che valeva la pena di riproporre al pubblico contemporaneo.

Le associazioni destinatarie dei proventi di ogni serata sono Progetto intercontradaiolo Città dei Mestieri, Il Laboratorio e Gruppo Rafiki, Pubblica Assistenza di Siena, Sunrise, Amici di Monastero e Per l’Altro.

Questi gli interpreti in ordine di apparizione, alcuni dei quali si alternano nelle repliche: Neri Sassi, Federica Olla, Anna Maria Terzuoli, Barbara Pasquinuzzi, Glenda Sbardellati, Massimiliano Milanesi, Fabio Mattei, Raffaele Provvedi, Eva Pistolesi, Sara Benocci. Il patrocinio è del Comune di Siena con il contributo di Chianti Banca e BCC Banca Centro Toscana Umbria. Fra i fedelissimi della Compagnia La Sveglia c’è molta attesa: infatti dopo oltre un anno torna a Siena con una nuova produzione.

Massimo Biliorsi