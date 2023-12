Il priore della Pantera: "Regolamento del Palio. Disponibile a parlarne. La sede è il Magistrato"

di Laura Valdesi

SIENA

"Sentivo forte la responsabilità già dopo la prima elezione quando ho ottenuto il 65% dei voti. A maggior ragione adesso che i consensi sono stati l’81%. Se anche per il priore l’obiettivo è la vittoria del Palio? Per forza perché l’amaro in bocca c’è sempre dopo agosto. Ma è chiaro che nel prossimo biennio ci sono anche altri aspetti che riguardano la Contrada nel suo vivere quotidiano". Non si nasconde dunque l’onorando di Stalloreggi Paolo Vannuccini, fresco di conferma, sui desiderata dei suoi contradaioli.

Venendo alle questioni del rione, cosa succederà nel prossimo biennio?

"I temi che porteremo avanti restano quelli dell’adeguamento dei nostri spazi ai numeri crescenti di partecipazione, se c’è la possibilità. Cercheremo comunque di rendere sempre più accoglienti quelli che abbiamo e di esserlo anche fra di noi".

Cosa vuol dire?

"Partecipazione di tutti, nessuno escluso, di ogni generazione, alla vita e agli obiettivi della Contrada. Guardandoci sempre di più con il sorriso, com’è adesso. Nei due anni scorsi sono state poste le basi per avere una Pantera bella e serena, compatta. Cosa che a volte si traspone anche in Piazza".

Ha colpito che l’iniziativa ’Tata-mama, i giovani e l’arte di creare tamburi’ dell’Associazione ’Arturo Pratelli’, il giovane aquilino travolto e ucciso da un furgone, sarà presentata proprio nel museo della Pantera il 7 dicembre. Un progetto promosso in collaborazione con il Magistrato e il Comitato permanente degli economi.

"Un’iniziativa che ho fortemente voluto raccogliendo da subito il pieno favore e la condivisione totale da parte del priore dell’Aquila e del presidente dell’Associazione sfruttando l’occasione per passare un messaggio, in primis ai nostri ragazzi e a quelli di tutte le Contrade, coinvolgendo i gruppi giovani di cui auspico una presenza numerosa. Vale a dire che la rivalità come quella fra Aquila e Pantera è bella e va vissuta sempre nel rispetto dei ruoli ma c’è un momento di sintesi supriore in cui altri valori vengono prima".

Palio, Regolamento da rivedere?

"Importante una riflessione, la sede giusta è il Magistrato. Ben disponibile a ragionarne, forse sarebbe opportuno affrontare di più il tema ognuno con i propri popoli e poi all’esterno".

La squadra di Vannuccini?

"Vicari confermati, il loro lavoro è stato apprezzato. Il capo economo cambia: lascia Fabio Conti che ringrazio, subentra Morandini. E in Società Laura Dragoni, un grazie anche a lei, passa il testimone a Filippo Papi. Sono contento della conferma del capitano Franco Ghelardi, decisione ristretta un anno fa dopo il passo indietro di Claudio Frati. Ora è stata scelta di popolo"