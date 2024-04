Il primo Meeting della Liberazione sulla nuova pista del Camposcuola

Il 25 aprile l’Uisp Atletica Siena aprirà i cancelli del Campo Scuola in occasione della prima edizione del Meeting della Liberazione nella nuova pista. Siena si prepara ad accogliere atleti di tutte le categorie, dagli ’Esordienti’ agli ’Assoluti’, in occasione del Meeting della Liberazione, evento che avrà luogo a partire dalle 9 sulla nuova pista del camposcuola Renzo Corsi. Manifestazione che nel suo passato ha assistito alla partecipazione di atleti come Zhang Guowei, medaglia d’argento ai mondiali di Pechino 2015 ed Elena Vallortigara (foto), medaglia di bronzo ai mondiali di Eugene 2022 nel salto in alto. L’evento avrà inizio alle 9 con le gare delle categorie giovanili, dalle 15 sarà invece il momento delle gare dedicate alle categorie assolute. Per assistere a questo spettacolo sportivo tutti gli appassionati potranno acquistare i biglietti presso il luogo dell’evento: il costo del biglietto per l’ingresso dalla mattina sarà di 5 euro, mentre per gli ingressi dalle 12.30 sarà di 3 euro. L’Uisp Atletica Siena promette di offrire uno spettacolo di alto livello competitivo, onorando come da tradizione le edizioni passate e augurando al pubblico un’esperienza di intrattenimento indimenticabile.