Il prete-influencer don Cosimo Schena domani a Santa Caterina

Don Cosimo Schena (foto), il prete-influecer, sarà al santuario di Santa Caterina da Siena domani per la sua rubrica “I Santuari”, in onda su Rai Due alle 11.55. Parroco nella diocesi di Brindisi, 44 anni, don Cosimo è diventato famoso come ’poeta dell’amore di Dio’ ed è secondo solo a Papa Francesco per numero di follower che lo seguono costantemente sui social.

Ma don Schena è diventato anche un personaggio televisivo: ogni venerdì partecipa infatti al programma ’I Fatti Vostri’ di Rai Due esplorando santuari e luoghi di culto in tutta Italia.