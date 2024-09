Il Poggibonsi si presenta. Grande pubblico al Lotti per le squadre giallorosse

Illuminano la notte con la loro passione, i tifosi giallorossi. Affollata la gradinata dello stadio Stefano Lotti per la presentazione delle squadre della Us Poggibonsi e del Poggibonsi Women. Uno striscione esposto sugli spalti, con il chiaro riferimento allo speciale compleanno del sodalizio ("Avanti Leone, onoriamo insieme cento anni di tradizione"), annuncia il via alla sfilata sul campo per gli atleti della prima squadra, serie D, e per gli Juniores nazionali. Apertura riservata comunque alle calciatrici, dalle piccolissime della Under 10 allenate da Andrea Marziali alle componenti della formazione maggiore, che si cimenteranno nella Promozione regionale con la guida di Massimiliano Fulignati. Una platea di famiglie e di sostenitori di ogni età, riuniti idealmente nella circostanza con i giocatori e gli addetti ai lavori, con gli sponsor, con i tecnici, con le figure professionali dei singoli staff. "Un bellissimo pubblico", afferma il presidente Giuseppe Vellini, chiamato alla ribalta dai conduttori Giulia Milanesi e Simone Mazzoni. Non nasconde l’emozione il massimo dirigente nel ricordare il suo mezzo secolo al seguito dei Poggibonsi, dal periodo in cui, appena arrivato In Valdelsa dal territorio tifernate, iniziò a coltivare il legame con i colori. "Per crescere servono le strutture", aggiunge Vellini, tornando all’attualità di un’impiantistica da rinnovare notevolmente a Poggibonsi. Un concetto che riprende anche, nel suo intervento, l’assessore allo sport del Comune, Filippo Giomini, che dà valore alla tesi secondo la quale "le superfici sportive sono luoghi nei quali possono maturare tanti giovani". Un evento riuscito, insomma, in virtù del contributo di più forze, dal dj set di Andrea Bartalini al lato gastronomico grazie all’apporto di apprezzati marchi del settore, da Macelleria Covati a Caseificio Nuovo. Quindi il momento degli juniores nazionali prossimi allo start in campionato con mister Michele Beoni e infine il team di Stefano Calderini, reduce dall’affermazione sul Trestina in trasferta nel match d’esordio e atteso dal confronto allo Stefano Lotti con una Fezzanese desiderosa di riscatto a causa ella sconfitta interna patita mercoledì nel recupero con il Seravezza Pozzi. Applausi per tutti a conclusione della serata introduttiva del 2024-2025 del Poggibonsi, in mezzo alle bandiere al vento a creare un piccolo carosello cromatico tra il rettangolo e gli spazi oltre la recinzione.

Paolo Bartalini