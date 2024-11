Il pianoforte di Giovanni Di Sanzo al "Conservatorio Rinaldo Franci"

Il pianoforte di Giovanni

Di Sanzo sulle note di Bach, Beethoven, Chopin e Debussy. La musica del Conservatorio ‘Rinaldo Franci’ torna protagonista nella Sala Rosa dell’Università con il concerto in programma domani alle 18.30. L’evento, realizzato nell’ambito della rassegna del Franci in collaborazione con l’Ateneo senese, è a ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione. Il giovane musicista che si esibirà è Giovanni Di Sanzo, allievo della classe della prof Paola Franconi. Il programma del concerto prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin e Claude Debussy. Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci è possibile consultare www.conservatoriosiena.it e seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e ‘X’ dell’Istituto Franci.