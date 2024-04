Il Piano di investimenti. Dalla Regione 8 milioni per Viale Sardegna e 1,7 per il policlinico

Quasi dieci milioni per Siena nel nuovo piano di investimenti per la sanità approvato dalla giunta regionale, che comprende un totale di 112 milioni di euro per l’intera Toscana. Due gli obiettivi senesi: 8 milioni di euro all’Asl Toscana sud est, per il completamento dell’immobile di viale Sardegna, 1,7 all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per l’innovazione tecnologica, all’interno del plafond da circa 20 milioni destinati a tutta la regione. È un primo passo importante, inserito nell’elenco che poi dovrà ricevere (presumibilmente nell’arco di 12-18 mesi) il trasferimento di fondi statali, già previsto salvo marce indietro nel quadro dei rapporti Stato-Regioni, con l’utilizzo del cosiddetto ’articolo 20’.

"La Regione Toscana negli anni ha dimostrato di saper pianificare e utilizzare i fondi di questo importante strumento che ha contribuito ad accrescere la sicurezza dei presìdi ospedalieri e sanitari, oltre che la qualità delle cure offerte dal sistema sanitario regionale", ha detto il presidente della Regione Giani.

"Andiamo avanti senza sosta continuando il lavoro di programmazione degli interventi di

ammodernamento delle nostre strutture", ha aggiunto l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

Se i finanziamenti per le Scotte saranno un importante sostegno all’innovazione tecnologica, gli 8 milioni per l’Asl, aggiungendosi ai 12 già stanziati, consentiranno di completare l’intervento in viale Sardegna, con il completamento del recupero dell’intera struttura, dei parcheggi e delle aree esterne, l’attuazione dei servizi previsti per il centro che accoglierà il poliambulatorio e tante altre iniziative già programmate.

L’Asl, in attesa dell’erogazione della prima tranche, aveva già affidato la progettazione, ora potrà mettere in cantiere il completamento di un’opera che - insieme in particolare agli interventi in corso d’opera al San Niccolò - cambieranno il volto della sanità territoriale senese.

"La Regione – ha detto la consigliera regionale Pd Anna Paris – sta dimostrando con i fatti la propria idea di sanità pubblica, Nonostante i tagli e le politiche restrittive del Governo".