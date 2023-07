Il panno del Bravìo Firmato per la terza volta da Paola Imposimato

Paola Imposimato è l’artista che firmerà il panno del Bravìo delle Botti 2023. Nata a Caserta, ’fiorentina al 100%’, l’arte di Imposimato è nota a Montepulciano. Questo infatti sarà il suo terzo panno dopo quelli del 2008 e 2022. Una "tripletta" prestigiosa per un’artista che ha dipinto molti palii nella provincia di Siena e non solo. Quest’anno il titolo del Bravìo è "75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la stella polare da seguire, la base del nostro stare insieme".

Il Comune aveva pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione dell’autore a cui affidare la realizzazione del panno. Imposimato nel 2008 creò il panno del ’Bravìo garibaldino’ dedicato all’eroe dei due mondi; nel 2021 vinse invece il premio alla memoria di Cesare Olmastroni, dedicato al pittore senese autore di due panni del Bravìo. Lo scorso anno il tema della manifestazione fu un omaggio a Michelozzo che cadde nei 550 anni dalla scomparsa del celebre architetto e scultore fiorentino.

Una curiosità: sia nel 2008 che nel 2022, gli anni dei panni dipinti da Imposimato, a vincere il Bravìo delle Botti fu la contrada di Talosa. Preceduto da giorni di eventi, tra cene, spettacoli e tradizioni, la gara del Bravìo delle Botti quest’anno cade domenica 27 agosto. Un appuntamento che accende le passioni dei contradaioli di Cagnano, Collazzi, Gracciano, Le Coste, Poggiolo, San Donato, Talosa e Voltaia, per una gara spettacolare nel centro storico poliziano. Ieri intanto è stata svelata la locandina dell’edizione 2023, realizzata dall’artista Andrea Calisi.

Nella pagina Facebook del Bravo delle Botti si legge: "Abbiamo immaginato una Montepulciano metafisica, alla De Chirico, con gli otto spingitori, protagonisti della scena, impegnati a disputare tutti insieme una corsa sospesa ed eterna, sotto lo sguardo del Grifo poliziano e la monumentale guida del nostro Comune".

Luca Stefanucci