Il Palio si vede pure in Asia Patto tra Rcs e Consorzio

Anche il Palio dell’Assunta verrà trasmesso in diretta televisiva e streaming su La7. Sarà la quarta carriera firmata dall’emittente, ancora una volta raccontata dalle voci del telecronista sportivo e giornalista Pierluigi Pardo (nella foto) e dello storico senese Giovanni Mazzini. La diretta inizierà alle 16,45 e seguirà tutte le varie fasi della carriera, dall’ingresso dalla bocca del Casato della passeggia storica fino all’arrivo al bandierino.

Confermate le novità introdotte nell’edizione di luglio, come la postazione affianco della pista, e i servizi costruiti nei giorni precedenti per raccontare la vita nelle Contrade e i momenti della Festa. La vera sorpresa è stata la sigla dell’accordo tra Rcs e il Consorzio per la Tutela del Palio per la trasmissione della carriera di mezz’agosto in cento piattaforme televisive in diverse zone degli Emirati Arabi e India. Una prima volta, che conferma l’interesse crescente del mondo arabo e asiatico verso la Festa senese, e che ha scatenato non poche polemiche sui social. La cronaca sarà interamente in inglese e la voce sarà quella di Anna Piperato, professoressa di storia dell’arte nata negli Stati Uniti e ora residente a Siena, scelta dal Consorzio per raccontare la carriera oltre continente. La diretta inizierà alle 18,30. La programmazione di La7 non si fermerà al giorno della carriera, ma inizierà a introdurre i telespettatori al Palio già da domani, con la trasmissione del programma ‘L’attesa’ dalle 20,35 (in replica mercoledì alle 8) che racconterà i momenti precedenti, il dietro le quinte dell’Assunta 2023. Sempre domani, alle 11,10 andrà in onda il documentario ‘Il Palio’ di Cosima Spender.

Andrea Talanti