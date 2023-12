Il Palazzo mette a bilancio 520mila euro

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Biblioteca comunale degli Intronati. L’atto, presentato dall’assessore al Bilancio Riccardo Pagni, ha ricevuto 18 voti favorevoli e 4 contrari. Presenti 24 consiglieri, 2 astenuti. "L’entrata fondamentale – ha spiegato Pagni – è data dal contributo che viene dato dal Comune, con la conferma del trasferimento corrente di 520mila euro. A questo si aggiungono i contributi della Regione per 88mila euro circa, di 20mila euro attesi da parte dei comuni aderenti a Re.Do.S e il trasferimento di 2mila euro da parte dell’Unione dei comuni (Valdorcia-Amiata) per la medesima finalità. A questo si stima di integrare il totale dei trasferimenti con una cifra di 7.960 euro. Questo è il budget sul quale agisce la Biblioteca – ha aggiunto l’assessore – con il quale si coprono i capitoli più onerosi, come utenze e manutenzioni ordinaria. Poi ci sono le spese corrente relative all’attività strumentale. Risulta un avanzo di 126mila euro che viene impiegato in parte capitale per l’acquisto di beni necessari alla Biblioteca".