Il nuovo treno regionale. La flotta della Toscana. Blues per le linee senesi

Consegnato il cinquantesimo treno del regionale di Trenitalia in Toscana, che entrerà in servizio sulle linee dell’area senese e anche del Mugello con 219 posti a sedere. Si tratta di un traguardo perché segna il raggiungimento della metà della fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di servizio di Trenitalia con regione Toscana per il rinnovo della flotta dei treni metropolitani e regionali.

A presentare il nuovo treno nella stazione di Firenze Santa Maria Novella anche il presidente Eugenio Giani e Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia. "La consegna del cinquantesimo treno rappresenta un segno tangibile dell’impegno del Regionale di Trenitalia in Toscana - ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia -. Stiamo lavorando per migliorare il nostro servizio, vogliamo dare più comfort alle persone, posti e accessibilità, oltre ad offrire una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, grazie ad una flotta sempre più giovane, moderna ed efficiente".

Nel dettaglio il nuovo treno è un Blues a tripla alimentazione elettrica, diesel e a batterie, che si aggiunge ai Pop e Rock già consegnati. Viaggerà sulle linee non elettrificate della provincia di Siena e Mugello e su linee elettrificate usando il pantografo. Il mezzo è figlio di una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, riduzione del consumo di carburante e forte riduzione in termini di emissioni sonore e di Co2. Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri.

L’attenzione alla sostenibilità si evince dalle caratteristiche del convoglio: dalla scelta dei materiali, con un livello di riciclabilità del novantacinque per cento, alle ampie superfici vetrate con finestrini di lunghezza maggiorata, fino alla disponibilità di un massimo di otto postazioni bici. Il Contratto di servizio stipulato tra Trenitalia e regione Toscana, che prevede da qui al 2034 oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti per la mobilità, oltre a rinnovare la flotta e ridurre drasticamente l’età media dei mezzi, punta a migliorare gli standard qualitativi, per una mobilità sempre più confortevole e sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Il Blues segna solo la metà del percorso, nei prossimi dieci anni infatti arriveranno altri cinquanta treni.