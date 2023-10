’Il nome della rosa’ al Castello. Manara e il capolavoro di Eco

Il grande maestro del fumetto classico contemporaneo, Milo Manara, sarà ospite al Museo Archeologico di Monteriggioni per un evento da mettere sicuramente in calendario. Mercoledì primo novembre alle 18, nella Sala Ildebrando, presenterà la sua versione illustrata de Il Nome della Rosa, Oblomov Edizioni, lo straordinario romanzo giallo-storico di Umberto Eco edito per la prima volta da Bompiani nel 1980. Milo Manara dialogherà con Claudio Curcio, presidente di Napoli Comicon, e l’appuntamento verrà coordinato da Dario Ceccherini.

Al termine dell’incontro sessione di dediche. Proseguono gli eventi nel complesso monumentale di Abbadia Isola - MaM - Museo archeologico di Monteriggioni, nuovo centro culturale voluto dal Comune. Manara ha firmato l’adattamento a fumetti di questo capolavoro e best seller. Un libro unico che mette su carta tre distinti stili grafici che si intersecano inseguendo la perfezione visiva. Ciascuno racconta un aspetto del libro di Eco: le sculture, i rilievi dei portali e i marginalia meravigliosi e surreali che corredano i libri miniati della biblioteca, il romanzo di formazione di Adso con la scoperta della sensualità e della Donna, la vicenda storica dei dolciniani, i cui temi della povertà degli ultimi, la non omologazione, la diversità perseguitata e il dissenso sono cruciali anche oggi. Non una superflua trascrizione, ma una meravigliosa chiosa visiva.

La consacrazione di Milo Manara avviene a metà degli anni ’70 con Lo Scimmiotto (sceneggiatura di Silverio Pisu), H.P. e Giuseppe Bergman, L’uomo delle nevi (sceneggiatura di Alfredo Castelli) e la seconda puntata di Bergman. Seguono L’uomo di carta e Tutto ricominciò con un’estate indiana, che segna la prima collaborazione con Hugo Pratt. Con Il Gioco la produzione di Manara si orienta verso l’erotismo tout court.

Nello stesso periodo, da un soggetto di Fellini, adatta Viaggio a Tulum. Gli anni ‘90 vedono la pubblicazione di El Gaucho (testi di Pratt), Il Gioco 2 e Il viaggio di Fernet. La sua ultima opera è Caravaggio, graphic novel biografica sul pittore italiano, edita da Panini Comics e raccolta in un unico volume nel 2021. L’ingresso è gratuito con prenotazione. Informazioni: 0577 304834 - [email protected].

Fabrizio Calabrese