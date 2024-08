Il New York Times omaggia Pienza

"Un nuovo percorso in Toscana offre riposo, bellezza e fuga dalla folla. Il Sentiero dell’Arte e dell’Anima, a Pienza, è fiancheggiato da 28 panchine realizzate da noti artisti dove i visitatori possono immergersi nella campagna della Val d’Orcia". E’ il titolo con cui il New York Times rende omaggio alla Val d’Orcia che, "con i suoi campi ondulati e il paesaggio incontaminato sotto il vulcano dormiente del Monte Amiata, sembra creata per le foto".

Il Times accende i suoi riflettori su Pienza, definita "uno dei migliori esempi di architettura rinascimentale, progettata da Bernardo Gambarelli, in marmo bianco travertino e circondata da palazzi da lui stesso costruiti". L’indicazione di viaggio è chiarissima e autorevole: "Quest’estate, un nuovo percorso conduce i visitatori dalla piazza principale del paese alla campagna, un viaggio di poco meno di due miglia. Lungo il suo percorso troveranno 28 panchine in marmo travertino realizzate da noti artisti. Ogni panca è sia un luogo in cui riposare e ammirare le ampie vedute della campagna italiana, sia un’opera d’arte plasmata dalla mano dell’artigiano: una suggerisce un trono, un’altra porta l’immagine di un volto, un’altra ha la superficie tattile di un pietra da spiaggia".