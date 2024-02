Il ministro. Bernini oggi alla Stranieri

Era presente all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi, tornerà questa mattina per l’analoga cerimonia dell’Università per Stranieri. Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, prenderà parte alla cerimonia in programma alle 11 di oggi nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri, in piazza Carlo Rosselli, in occasione della tradizionale cerimonia che apre l’anno accademico 2023-24.

Il discorso inaugurale sarà pronunciato dal rettore Tomaso Montanari, poi sono programmati gli interventi: "Sara Ferilli, in rappresentanza degli assegnisti; Paola Giachi, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; Andrea Simone, in rappresentanza dell’Osservatorio per la precarietà, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca.

Le lezioni inaugurali saranno tenute dal professor Paolo Borruso e dalla dottoressa Igiaba Scego. In programma anche le musiche di Bhutan-Clan.

Un appuntamento molto atteso, per la comunità della Stranieri, ma che ha anche risvolti politico-istituzionali non banali. Il rettore Montanari ha più volte affermato di non volersi candidare sindaco a Firenze, ma al tempo stesso che potrebbe anche candidarsi capolista alle comunali, dopo la creazione dell’associazione civica 11 agosto.

Il ministro Bernini è invece al centro del dibattito sul Biotecnopolo, in embrione da mesi ma che ancora stenta a vedere la luce. Proprio un confronto sulle competenze e le nomine, tra i ministeri dell’Università e della Sanità, sarebbe tra i motivi che impediscono alla struttura di decollare. In primo piano, ovviamente, anche i temi strettamente legati al futuro dell’Università per stranieri e in generale a quello della comunità studentesca senese, da tempo alle prese con problemi legati alla situazione della mensa e agli alloggi.