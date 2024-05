Il mercato settimanale sarà ’ricompattato’

L’idea è di "ricompattare" nella parte superiore di via Abetone il mercato settimanale, un appuntamento fisso per molti e che riveste una importanza anche sociale, venendo incontro alle esigenze dei commercianti. La Giunta di Chianciano Terme, lo scorso 2 maggio ha approvato la nuova riorganizzazione parziale e temporanea del mercato che già era stato oggetto di cambiamenti. Infatti con i lavori previsti per la realizzazione del Centro Giovani e Famiglie oltre a quelli inerenti alla scuola ’Tozzi’ in via Dante (attualmente in fase di demolizione), l’amministrazione comunale aveva disposto, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, lo spostamento parziale e temporaneo di una ventina di banchi in via Abetone nell’area di parcheggio antistante gli impianti sportivi. Uno spostamento temporaneo che ha trovato, però, una richiesta di ulteriore ricollocazione dei posteggi da parte della maggioranza degli ambulanti. In particolare, gli operatori avevano chiesto di "poter essere ricollocati nei posteggi rimasti vacanti in via Abetone e nelle due piazzette all’intersezione tra via Landi e via Abetone, così da creare un’area mercatale omogenea e non divisa in due zone come adesso". Era stato fatto notare dai commercianti un calo degli incassi dovuto anche alla riduzione dei parcheggi per le auto. A gennaio l’amministrazione si era incontrata con le associazioni di categorie per valutare la fattibilità di una modifica. La richiesta di spostamento dei banchi è stata quindi approvata (interesserà 24 posteggi), quindi i concessionari del settore alimentare "saranno ricollocati nelle due piazzette antistanti l’intersezione" tra le due vie mentre quelli del settore non alimentare saranno "nei posteggi vacanti lungo via Abetone".

L.S.