Il Mercato nel Campo Durerà tre giorni e sarà con casine di legno

Il Mercato nel Campo passa da due a tre giorni e si svolgerà dunque dal 6 all’8 dicembre prosimi, come da delibera della giunta comunale.

L’amministrazione senese ha affidato ai Centri di assistenza tecnica (Cat) di Confcommercio e Confesercenti di Siena la progettazione e la realizzazione delle attività propedeutiche all’edizione 2024 del ’Mercato nel Campo’, previsto appunto per tre giornate, il 6, 7 e 8 dicembre. Lo ha deciso ieri la giunta su proposta dell’assessore al commercio Vanna Giunti.

Fin dalla prima edizione del 2009, la realizzazione del “Mercato nel Campo” è stata affidata, con apposite convenzioni, ai Cat di Confcommercio e Confesercenti di Siena, in qualità di soggetti ai quali le amministrazioni pubbliche ricorrono prioritariamente con l’obiettivo di facilitare il rapporto tra amministrazione e impresa per lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale. I Cat, essendo l’espressione delle realtà economiche cittadine, nell’organizzazione del ’Mercato nel Campo’ – rievocazione dello storico mercato grande in piazza – coordinano il tavolo di lavoro con tutte le associazioni di categoria, garantendo la presenza all’evento di operatori in grado di rappresentare le eccellenze agroalimentari e artigiane del territorio locale e nazionale. Oltre a questi aspetti, è forte la sinergia con l’amministrazione comunale e con gli indirizzi forniti.

Dall’attuale delibera si viene dunque a sapere che l’edizione 2024 del Mercato nel Campo si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, accogliendo sia la proposta di svolgere l’iniziativa su tre giorni che la proposta di modifica dell’allestimento con l’utilizzo di casine di legno (e conseguente aumento dei costi). Il Comune, con l’atto approvato ieri, autorizza i Cat ad accogliere eventuali sponsorizzazioni da parte di terzi interessati a finanziare l’iniziativa, e procederà, una volta individuate esattamente le necessarie risorse economiche, ad approvare gli atti di competenza.