Il maggiore. Marzocchi va in pensione

Nei giorni scorsi ha avuto luogo il saluto di commiato presso il Comando Provinciale dei carabinieri di Siena per il capitano Michele Marzocchi che, dal 21 aprile scorso, con il grado di Maggiore in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ha concluso il periodo di servizio attivo per limiti di età.

Laureato in Giurisprudenza, è entrato nell’Arma nel 1984, frequentando il corso di allievo carabiniere a Roma e venendo subito dopo destinato al 5° Battaglione Mobile "Emilia Romagna" con sede a Bologna.

Nel 1985, avendo superato la selezione per diventare sottufficiale, ha frequentato il corso allievo sottufficiale a Velletri e Firenze e, una volta terminato, ha prestato servizio per 4 anni prima alla Stazione di Castenedolo, in provincia di Brescia, e poi all’allora Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Brescia.

Nel 1991, dopo avere superato una apposita selezione diviene "Istruttore conduttore cani" e con questa qualifica ricopre vari incarichi sia presso il Nucleo Cinofili di Laives che successivamente presso il Centro Cinofili di Firenze. Durante tale periodo presta anche servizio in numerose missioni internazionali all’estero in Europa, Africa e America.

Dal 2021 è transitato nella categoria ufficiali, prestando servizio a Siena dove ha ricoperto vari incarichi fino a quello di comandante di compagnia (nella foto insieme Comandante della Legione Carabinieri Toscana Colonnello Emilio Mazza) al termine del quale è stato salutato calorosamente dai colleghi presso la caserma di largo Salvo d’Acquisto.