Il liceo rende omaggio al Sommo poeta. Dantedì e il recital dei passi del Purgatorio

Anche quest’anno al liceo Piccolomini di Siena è andato in scena ’Dantedi’ 2024’, l’occasione didattica per rendere omaggio al Sommo poeta con una serie di performance recitative e musicali ad opera delle classi quarte della sezione classica e musicale. Nella suggestiva aula magna del Liceo la recita di una lunga carrellata di passi tratti dal Purgatorio, cantica che si analizza in quarta, che gli alunni hanno saputo magistralmente interpretare accompagnati dalle note del pianoforte e del violino. Uno dopo l’ altro Catone Uticense, Casella, Sordello da Goito, Forese Donati, Guido Guinizzelli, Bonagiunta Orbicciani da Lucca, oltre a Dante, Virgilio e Beatrice hanno avuto ancora tanto da raccontare ad alunni, genitori e docenti presenti. Anche quest’ anno la regia dell’evento è stata curata dalla professoressa Giovanna Marsiglia, docente dello stesso Liceo da sempre appassionata della manifestazione. La foto di gruppo alla fine della manifestazione ha suggellato l’amore dei ragazzi per Dante, uomo attuale, contemporaneo, per la sua ineguagliabile carica poetica, per la sua vasta e organica cultura, per l’attualità del suo pensiero.