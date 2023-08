Il grande ritorno dell’opera barocca ’Didone ed Enea’ alla Chigiana

SIENA

Si avvicina uno degli appuntamenti clou del Chigiana International Festival. Per due sere, martedì 29 e mercoledì 30, al teatro dei Rinnovati andrà in scena un doppio allestimento, realizzato dall’istituzione musicale senese in coproduzione con il Mozarteum di Salisburgo. "Un grande ritorno alla tradizione dell’opera barocca – annunciano dall’Accademia – con uno dei capolavori assoluti del repertorio". Debutta infatti la nuova produzione di ‘Didone ed Enea’ di Henry Purcell e in prima italiana ‘Elissa’ di Henry Fourès, commissionata proprio per questa occasione dai due istituti musicali e già rappresentata al Mozarteum di Salisburgo a giugno.

Se l’opera in tre atti di Purcell, su libretto di Nahum Tate, è considerata tra i grandi titoli del barocco, quella di Fourès, su libretto di Elisabeth Gutjahr, si presenta al pubblico come un’opera nell’opera, prologo ed epilogo del ‘Didone ed Enea’.

Firma la regia Rosamund Gilmore. Scene e costumi di Carla Schwering, con la collaborazione di Eike Mann. Giorgio Musolesi è interprete al continuo e direttore dell’ensemble vocale. La Barockorchester dell’Università Mozarteum, con strumenti originali d’epoca, e l’intera produzione è diretta da Kai Röhrig, direttore del dipartimento d’Opera del Mozarteum.

Faranno parte dell’organico anche due allievi della masterclass dedicata alla composizione contemporanea per strumenti d’epoca, introdotta quest’anno nei propri corsi estivi e affidata a Simone Fontanelli. Nel cast vocale, sia in Purcell sia in Fourès, il soprano Anna-Maria Husca nel ruolo di Dido, il tenore Niklas Mayer nel ruolo di Aeneas e il soprano Anastasia Fedorenko nel ruolo di Belinda. Completano il cast di ‘Dido and Aeneas’ il soprano Donata Meyer-Kranixfeld, il mezzosoprano Jesse Mashburn, il tenore Rodrigo Alegre, il soprano Darya Litviakova, il mezzosoprano Julia Schneider e il baritono Emil Ugrinov. Alla rappresentazione delle opere sarà presente in sala lo stesso Fourès, con Elisabeth Gutjahr, autrice del libretto e rettrice dell’Università Mozarteum.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.15. Mercoledì alle 18 al ChigianArt Café, alcuni temi legati al mito di Didone ed Enea saranno discussi nell’incontro Chigiana Lounge intitolato ‘Ritratti dell’amato’, tenuto da Stefano Jacoviello con la partecipazione dello storico dell’arte Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

Riccardo Bruni