Il grande cuore delle Contrade per la Lilt. Donazione al nuovo centro pediatrico

Sempre più generoso il cuore delle Contrade, vicine e alleate nella lotta contro i tumori, al fianco della Lilt. I quarantenni delle Consorelle, nati nell’83 e riuniti alla Tuberosa per una cena conviviale, hanno deciso infatti di destinare un’importante donazione alla Lilt, per potenziare il centro pediatrico attivato da pochi mesi, nella sede di viale Europa e intitolato alla memoria di Leonardo Fronzaroli. "Ringrazio uno a uno i 140 partecipanti alla cena dei quarantenni delle contrade – le parole della presidente della Lilt di Siena, Gaia Tancredi –. La vicinanza alla nostra missione nella lotta contro i tumori da parte delle consorelle è confermata da questo nobile gesto. E’ rivolto in particolare ai bambini e alla memoria di un grande contradaiolo che ci ha lasciato troppo presto, Leonardo Fronzaroli, al quale, per volontà della moglie Chiara, abbiamo intitolato un ambulatorio pediatrico che sta accogliendo i bisogni di tanti piccoli senesi".