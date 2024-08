Il gran caldo insiste. Caccia al ventilatore

Una nuova ondata di caldo, dopo la tregua, fa ripartire la corsa agli acquisti di ventilatori e condizionatori. I negozi provvedono a rifornirsi per offrire valide risposte alla clientela anche a fine agosto. "È normale che si verifichino incrementi nelle richieste - si spiega dalle attività del settore - ma quest’anno forse si è assistito ancora di più, rispetto al passato, a una sorta di sprint per accaparrarsi gli apparecchi". Euronics di via Pisana non fa eccezione: "Intorno al 20 luglio è iniziato l’assalto - afferma il titolare, Graziano Bindi - ed è una situazione che dura, perché non tutti sono previdenti al punto di mettersi al riparo dagli eccessi di calore già a giugno. Riusciamo in ogni caso a garantire le necessarie risposte. Dal nostro osservatorio, la notevole domanda in un periodo di temperature record ci ha permesso di recuperare fatturato". Uno scenario che ben conoscono anche nella rinnovata superficie di Expert, ai Foci: "È vero - spiega Linda Corti (al centro) - per gli acquisti si tende un po’ ad aspettare il momento in cui la notte si fatica a dormire. Per un impianto fisso da installare serve un addetto specifico, non semplice da trovare in estate. Un’altra soluzione è il raffrescatore d’aria, in grado di dare una sensazione di sollievo". Da Trony, sulla ex provinciale di San Gimignano, si è proceduto a ordinazioni a ciclo continuo: "Giocare di anticipo – rivelano, a destra nella foto, Sally Stazzoni e Cristina Sardelli - per non restare sprovvisti. Ai primi di agosto, per esempio, se vendevamo un condizionatore portatile, subito ne richiedevamo tre". Sembra che il caldo abbia il potere di incidere sulle strategie commerciali... "Del resto - concludono - cosa non si farebbe per contare su una sensazione istantanea di ristoro?".

Paolo Bartalini