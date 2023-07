Il Governo alle trifore con Salvini e Piantedosi Il centrodestra in Piazza

E’ venuto un bel pezzo di governo del centrodestra ad assistere al Palio di luglio. Due ministri, Matteo Salvini e Matteo Piantefdosi, un bell’elenco di sottosegretari, da Bignami a Delmastro e La Pietra, e di parlamentari, su tutti Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti e Tiziana Nisini, affacciati alle trifore di Palazzo Pubblico. Una visione plastica del potere esecutivo, un rimarcare la reconquista del Comune di Siena con Nicoletta Fabio.

Per Salvini è stato un bis dopo il luglio 2018 per festeggiare l’elezione di De Mossi. Stavolta ha fatto un selfie con il sindaco Fabio. Matteo Piantedosi, titolare del Viminale, ha avuto una giornata più intensa perché è arrivato prima di pranzo. Assieme alla moglie, il prefetto di Grosseto Paola Berardino, Piantedosi ha deciso di pranzare in prefettura, nell’appartamento di Matilde Pirrera. E poi di incontrare, nella sala del Palazzo di Governo i sindaci della provincia, guidato da David Bussagli, e i parlamentari del collegio, per un saluto di rito e assistere all’omaggio delle Contrade. Poi l’ingresso a Palazzo Pubblico e l’incontro con il sindaco Fabio.

Nell’altro palazzo del potere, la sede della Fondazione Mps, Palazzo Sansedoni, c’era una geografia più variegata. Da Fabrizio Palenzona, presidente di Prelios e già vicepresidente di UniCredit, ai vertici del Monte dei Paschi, Nicola Maione e Luigi Lovaglio su tutti. Poi i senatori del Pd Daniele Manca e Francesco Verducci, accompagnati da Silvio Franceschelli. E Yann LeCun, chief scientist per l’intelligenza artificiale di Meta, che oggi riceverà la laurea honoris causa alla Certosa di Pontignano.

Affacciato a una finestra in Piazza Frankie Dettori, amico di lunga data di Giovanni Atzeni, ha voluto rendere omaggio alla vittoria annunciata di Tittia. La sera della prova generale c’era anche l’ex ministro del Tesoro Daniele Franco, che ha fatto anche una visita al Monte. Ma ieri non ha visto la Carriera.