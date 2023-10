Il Governatore e le riflessioni fuori tempo

Il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha indossato per un attimo il saio del manzoniano Fra Cristoforo. "Verrà il momento di fare una riflessione sul Monte dei Paschi", ha detto lasciando la poltrona al nuovo governatore Panetta. E rivendicando l’impegno della vigilanza sulla crisi dei debiti sovrani e sugli effetti devastanti che ha avuto sulle banche italiane, Banca Mps compresa. "Oggi non corriamo gli stessi rischi" ha concluso Visco. Noi non siamo Don Rodrigo, quindi il fatto che ’verrà il momento’ non ci spaventa. Anche se resta la sorpresa che per Visco non sia ancora arrivato, dopo 12 anni di crisi, processi, inchieste, aumenti di capitale, salvataggi di Stato e miliardi bruciati.