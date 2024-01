Il Gobbo Chiarini, 41 Palii corsi e uno vinto

Che belli i tempi dei brutti soprannomi dei fantini. Nel 2024, se ci saranno esordi, saranno tutti nomi da battaglia ingentiliti. Ecco Giuseppe Chiarini detto il Gobbo Chiarini, che ha disputato un numero piuttosto alto di carriere alla fine del settecento. Ne possiamo contare 41, con una vittoria, quella del 16 agosto 1797 quando trionfò per l’Aquila. Fantino senese, era nato nel 1775, esordendo per l’Assunta del 1793 nella Civetta e correndo fino al 1818 quando indossò l’ultimo giubbetto, quello dell’Oca. Una famiglia di fantini: fratello di Caino e zio di Figlio di Caino, scomparve poco dopo aver lasciato la piazza, esattamente nel 1825. Dicevamo della sua unica vittoria, quella del 1797, carriera fatta ricorrere, come usava al tempo, dalla Tartuca a cui partecipò, contrariamente alla consuetudine, anche lo stesso rione di Castelvecchio. Le cronache ci parlano di un "palio mediocre contrastato" nello svolgimento della corsa, il Chiarini è da ricordare perché è uno dei pochi fantini che ha indossato tutti e diciassette i giubbetti delle Contrade e per non avere chiuso bene la sua carriera in piazza: per aver trattenuto la Chiocciola alla mossa, nel 1818 finì addirittura in carcere. Il segno dei tempi.

Massimo Biliorsi