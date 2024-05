Il Giorno della Memoria. Classi e studenti, i premi nel ricordo dell’orrore

Nella sala polivalente degli ex Macelli si è tenuta la premiazione del concorso per il Giorno della Memoria edizione 2024. L’amministrazione comunale di Montepulciano, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, ha istituito da alcuni anni premi di studio per ’Celebrazioni della Giornata della Memoria’, per trasmettere alle nuove generazioni princìpi e valori basati sull’importanza della memoria storica, con particolare riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. II premiati per l’edizione 2024 sono stati: per la primaria primo posto alla IV C scuola primaria IV Novembre di Acquaviva di Montepulciano, secondo posto ex aequo per le classi IV B e V B scuola primaria Rodari di Montepulciano stazione, IV B scuola primaria E.De Amicis di Montepulciano.

Per la scuola secondaria di primo grado, primo posto alla I A scuola Virgilio di Montepulciano Stazione; secondo posto a un gruppo di studendesse della medesima classe Ia (Laura Billi, Miranda Cisterni, Giulia Gotra, Gemma Rossi, Clara Santucci, Alice Veridiani e Carlotta Vestri), terzo posto per Tommaso Ceccuzzi, studente della II A scuola Virgilio. Per gli istituti superiori primo posto ex equo per Peter Ingrande 4° B Sp.– Istituto Superiore Valdichiana ed Elia Mucciarelli, VA Liceo Scientifico – Licei Poliziani. Secondo posto per Ettore Pieri classe 4° B Sp.– Istituto Superiore Valdichiana e terzo posto per Lucrezia Chechi classe 4° B Sp.– Istituto Superiore Valdichiana.