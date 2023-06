Il giorno del giro della Tartuca Ieri la comparsa per le vie della città Da oggi ’Aggiungi un posto a tavola’

Giornata di festa per la Contrada della Tartuca, che ieri ha effettuato il giro di onoranze alle consorelle. Come ormai abitudine in questo pazzo luglio, anche la Tartuca ha dovuto fare i conti con la pioggia, questa volta una lieve precipitazione nel primo pomeriggio che poi non ha impedito la regolare ripresa del giro della comparsa di Castelvevecchio. Il compimento della festa titolare in onore di Sant’Antonio da Padova, concluso con il rientro nel tardo pomeriggio e a seguire la cena in società.

A partire da oggi prende il via la 45sima edizione di ’Aggiungi un posto a tavola’, la manifestazione enogastronomica che segue i giorni dei festeggiamenti.

Agli Orti de’ Tolomei sono in programma tutte le sere aperitivo, cene, musica, il palio dei barberi e tante occasioni per passare una bella serata (ovviamente meteo permettendo).

Si andrà avanti fino a sabato 17, quando la chiusura sarà affidata a una grande cena a base di brace, oltre agli altri abituali intrattenimenti.

Domenica a girare sarà la Contrada della Civetta, a compimento dei festeggiamenti in onore ancora a Sant’Antonio da Padova.