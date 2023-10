Il gin ’col cuore’. Trenta bottiglie a favore della Lilt

Il gin nasce come prodotto curativo, così My Gin PRINCI ha pensato di dare un contributo alla Lilt di Siena creando una limited edition composta da 30 bottiglie numerate. Un progetto realizzato con il ’cuore’, che è nel logo della linea dedicata. Un’iniziativa questa che vuole sensibilizzare nei confronti della prevenzione che rimane l’arma più efficace per combattere i tumori. "Quando mi sono ammalata di tumore - racconta Elisa Marcocci di My Gin PRINCI – mi sono rivolta alla LILT di Siena che in tempi brevissimi mi ha dato la diagnosi salvandomi la vita".