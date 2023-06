’Il futuro dell’Europa’ Nasce Siena Food Lab

Dove sono le idee per far atterrare l’Europa in un secolo completamente diverso da quello che concepì l’Unione dopo le guerre mondiali? E dove sono le generazioni di nuovi leader che possono completare un progetto che non è finito? Per parlare di Europa arriveranno a Siena 80 relatori di fama internazionale: l’occasione è la quarta edizione della ’Conferenza sul futuro dell’Europa’, promossa dall’Università di Siena, dall’Istituto Universitario Europeo e dal Think Tank Vision, che si terrà alla Certosa di Pontignano da giovedì a sabato prossimo. Insieme per provare a produrre proposte nuove, visionarie, pragmatiche che sono indispensabili su questioni come rivoluzione digitale, crisi bancarie, cambiamento climatico, democrazia, sicurezza: le proposte formulate e discusse insieme a 12 studenti dell’Istituto universitario europeo, saranno raccolte nel Pontignano Paper, il manifesto finale della Conferenza, inviato poi ai vertici europei. ’Time to Land in the 21st Century’ è il titolo della Conferenza, la quale vede la cooperazione dei maggiori think tank e Fondazioni del Parlamento Europeo: fra gli 80 relatori internazionali sono attesi Romano Prodi, presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004, l’ex ministro Enrico Giovannini e Fabrizia Lapecorella, vicesegretario generale dell’Ocse.

"La conferenza porta avanti un progetto visionario, come il nome del Think Tank con cui l’Università di Siena organizza l’evento. Visionario sia perché immagina l’Europa che vorremmo nel futuro, sia perché lo fa coinvolgendo nel dialogo i giovani che dovranno costruire questo futuro", evidenzia il professor Simone Borghesi, delegato del rettore per le relazioni internazionali.

E l’8 giugno - primo dei tre giorni della Conference a Pontignano – è anche il giorno della presentazione della Fondazione Siena Food Lab: a Palazzo Sansedoni parteciperanno il presidente della Fondazione Mps, Carlo Rossi, il rettore Roberto Di Pietra, Giusepe Liberatore presidente, Fondazione Food Lab, il professor Angelo Riccaboni, direttore scientifico della stessa, e Nadia Riguccini, dirigente scolastico dell’Istituto superiore Bettino Ricasoli. Il progetto Siena Food Lab - che ora diventa Fondazione – è stato ideato e promosso dal Santa Chiara Lab-Università di Siena e dalla Fondazione Mps per il trasferimento tecnologico e l’innovazione del comparto agricolo del territorio senese: avviato a fine 2020, ha visto il coinvolgimento di 60 aziende del settore olivicolo, vitivinicolo e cerealicolo.