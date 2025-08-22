Il fotografo Simon G. King dona le sue immagini alla Contrada del Drago

Un grande fotografo "firma" il suo Palio. Ha trascorso in alcune occasioni dal 2017, i fatidici quattro giorni in full immersion, con le sue avveniristiche macchine fotografiche, Simon G. King, ospite della città, accreditato dal Comune e in particolare della Contrada del Drago. Una presenza internazionale, G. King è rinomato al mondo soprattutto nell’ambito della fotografia sportiva, che ha già pestato il tufo in altre occasioni, con quindi un bagaglio fotografico non di poco conto e che ha deciso di ricambiare l’ospitalità con una donazione ad esempio alla Contrada del Drago del materiale fotografico che la riguarda. Scatti che vanno dallo splendido particolare colto con grande occhio alle immagini che mostrano la vastità di certi sguardi palieschi. Da questi suoi viaggi senese potrebbe nascere una importante collaborazione, progetti editoriali ed espositivi. In questi giorni sta proprio catalogando le centinaia di foto che ha realizzato in Piazza e dei rioni, sempre in contatto con i colleghi-amici del sito Ilpalio.org, che hanno sempre fornito tutto il sostegno di preziose notizie. Attraverso il suo sito è possibile visionare la qualità del suo lavoro nel tempo https://simongking.com.

Ma. Bi.