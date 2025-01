Il Dsu Toscana dona coperte alla Caritas per chi è senza dimora

Un gesto di solidarietà da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana che ha fornito alla Caritas di Siena circa 300 coperte usate fino a oggi dagli studenti alloggiati nelle proprie residenze universitarie che sono state sostituite con una nuova fornitura. La Caritas metterà a disposizione i plaid dei soggetti bisognosi e senza fissa dimora assistiti dall’associazione, incluso i richiedenti asilo stranieri in città. La consegna dei materiali ha rappresentato anche il consolidamento dei rapporti fra due istituzioni che hanno sede una di fronte all’altra in via Mascagni.