Il Drone Photo Award in onda sulla Cnn

Cristina Belvedere

Il Drone Photo Award protagonista di un servizio tv alla Cnn. Ospite in collegamento a distanza, Emanuela Ascoli, responsabile Fotografia del National Geographic France e membro della giuria nell’edizione 2023 del premio ideato dal senese Luca Venturi. Ebbene, proprio Ascoli ha spiegato il fascino delle foto scattate con il drone, parlando di "empatia ed emozione", quindi sono stati mandati in onda alcuni degli scatti più prestigiosi: dalla foto dell’anno ’Must resist’ di Or Adar, alla balena che si tuffa in acqua di ’The Breach’ di David Fairs, per arrivare all’immagine del pranzo del Ramadan tra le macerie del terremoto in Siria, firmata da Mouneb Taim. Insomma, un ulteriore riconoscimento per Venturi e la città di Siena.