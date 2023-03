Il dottore che si fece frate

Il senese dottor Domenico Impagliatelli (foto) 31 anni ha lasciato il camice bianco per il Saio francescano. Dalla terapia della medicina a quella spirituale con il saio la parola di San Francesco. Nuovo fratello nei francescani e nella Sanità un camice di meno. I primi passi il dottor fra Domenico li ha passati all’eremo dall’Averna e al monastero di San Miniato al Monte di Firenze. "Questa vocazione spirituale non è stata una sorpresa, anzi, racconta mamma Lucia – ma trasmessa e sicuramente maturata fra i malati e la sofferenza". Fra Domenico arriva in convento da una famiglia di popolari medici in oculistica di Siena che continuano nella loro missione da pensionati. Dal dottor Donato Impagliatelli, la moglie Lucia, originari di San Giovanni Rotondo nella terra di Padre Pio arrivati a Siena da giovani studenti per laurearsi in medicina-oculistica e formare la famiglia con tre figli tutti medici. Il dottore ‘fra’ Domenico, la giovane sorella Maria Luce neo laureata in oculistica con il fratello Pio da molti anni medico-oculista fra le corsie dell’ospedale di Sofia in Bulgaria e volontario contro il Covid al popolo bulgaro. Quasi pronto per tornare fra le corsie della sua Siena lasciata da giovanissimo calciatore fra i dilettanti in Valdelsa.

Romano Francardelli