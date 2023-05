Il ’Doppy Day’ nel Cortile del Podestà

Non poteva che svolgersi nel Cortile del Podestà, quest’anno, il Doppy Day, lo scambio di figurine a cielo aperto organizzato da FiguriAmoci: perché l’Entrone è un po’ la casa del fantino e al fantino è dedicata la quinta edizione dell’album che racconta Siena e le sue tradizioni, edito da Il Leccio. L’appuntamento è per venerdì 9 giugno, dalle 15 alle 20. I collezionisti che non hanno ancora terminato la raccolta potranno richiedere le figurine mancanti, quelli che l’hanno invece finita e hanno trovato le tre figurine ‘a nerbo alzato’ o ‘lo zucchino d’oro’, potranno ritirare il premio, la stampa de ‘I fantini delle Contrade’ realizzati dall’artista senese Benedetto Cristofani (il particolare nel primo caso, l’immagine completa nel secondo).

Ma c’è di più: per l’occasione sarà presente un cesto contenente diversi pacchetti e uno di questi avrà al suo interno ‘lo zucchino d’oro’. Chi si presenterà nell’Entrone avrà l’opportunità di tentare la sorte, finché un fortunato scarterà la bustina giusta e quindi vincerà la stampa all’istante. Il Doppy Day è l’atto conclusivo della ‘stagione’ di FiguriAmoci Siena- Il fantino. Che, come le edizioni precedenti ha riscosso successo tra gli appassionati e non solo (gli stessi fantini, come Aceto, si divertono ad attaccare le figurine…). E a rendere particolarmente soddisfatto il team di FiguriAmoci, è stato il ritorno al ’celo, celo, manca!’: tanti senesi sono tornati a scambiarsi i doppioni, nelle edicole, nei bar, in Contrada, a scuola. Anche Piazza del Campo è stato punto di ritrovo e cornice di fitte trattative. Un obiettivo centrato in pieno se è vero che l’invito del Leccio, per voce di Carlo Covati, era stato "tornare a guardarsi negli occhi, tornare a toccarsi e confrontarsi".