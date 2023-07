Il dono di Wallis ai Vigili del fuoco Duemila foto dal 1966 fino a oggi

È duplice il dono ai Vigili del fuoco. Da ieri il distaccamento di Poggibonsi può contare sia su uno strumento in più per le attività quotidiane – un booster, avviatore portatile per il motore degli automezzi grazie all’iniziativa del Lions Club San Gimignano Via Francigena presieduto da Simona Gianni – sia su un repertorio di immagini relative all’impegno dei pompieri in Valdelsa, documenti forniti dal fotografo de ’La Nazione’, Wallis Lucii. Più di duemila scatti che testimoniano gli interventi delle squadre fino dal 1966, anno in cui Lucii (titolare già dal 1959 di un negozio a Poggibonsi) iniziò il percorso di fotoreporter per ’La Nazione’, fermando, con l’inseparabile macchina in spalla, gli attimi più significativi della vita della città e del circondario tra cronaca, eventi culturali, spettacoli e sport.

Lo studio Lucii, a Poggibonsi in via Gallurì, da un lustro è guidato da Cristina Berti, che insieme a Wallis si è dedicata alla catalogazione su cartella dei file digitali che adesso appartengono alla dotazione archivistica dei pompieri.

"Nel 2018 ho lasciato in ottime mani, a Cristina, il punto vendita nel centro storico – afferma Lucii – e inoltre sono sicuro che Maurizio Livi, responsabile del distaccamento, custodirà il materiale con la cura e la passione che da sempre lo accompagnano". Ha partecipato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, ingegnere Bruno De Paola, al momento inaugurale unito a un assaggio dei contenuti del pregiato scrigno con il marchio Foto Lucii, alla presenza dell’assessore all’Istruzione del Comune, Susanna Salvadori. Tutto nella caserma di Campostaggia, la cui sala multimediale è contigua a uno spazio museale con vari pannelli che attestano il lavoro dei Vigili del fuoco nelle grandi emergenze, dal Friuli all’Irpinia. Si parte dal tempo in cui a capo del Corpo nazionale era l’ingegnere Alessandro Giomi: a lui è intitolata la struttura valdelsana dei pompieri. È in questo itinerario nella memoria che si inserisce il considerevole bagaglio di Wallis Lucii. "Istituzioni, associazioni e imprenditori – ha detto Livi – hanno sempre sostenuto l’opera di noi pompieri. Un esempio? Un’azienda della zona, Gamma Ricambi, ha messo a disposizione il booster che ci è stato consegnato dal Lions Club San Gimignano Via Francigena". "La sede è prossima alla gente – ha concluso il comandante De Paola – e dal territorio riceviamo segnali di vicinanza, per noi e per il nostro lavoro".

Paolo Bartalini