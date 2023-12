Il dono di Jacopo su Rai1. Nonno Fabio: "Il cuore fibrillava per la felicità"

"Orgoglioso di avere un nipote così", confessa nonno Fabio quando ancora non sa che c’è un’altra sorpresa per lui grazie al bel gesto del suo Jacopo, 13 anni, studente della ’Sabin’ e cavaliere provetto nel salto ostacoli. La vigilia di Natale gli ha portato al Campansi, dove l’81enne si trova dal 2018, il cavallo dagli occhi azzurri, Mithril Fiore, per tutti Mirtillo, con cui il giovane gareggia. E ieri pomeriggio le telecamere de ’La Vita in diretta’, la trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Matano, sono andate nella residenza sanitaria per raccontare questa storia che ha il sapore di altri tempi, quando il senso della famiglia era più forte. Per Jacopo – "in realtà lo chiamo Papotto, svela nonno Fabio che ancora non sa della diretta – invece è ancora un grande valore. "C’è un forte legame fra loro - svela nonna Vera –, quando mio marito lo teneva in collo Jacopo ci stava anche ore". Riavvolge il nastro dei ricordi fino alla vigilia di Natale quando il nipote si è presentato con Mirtillo. "Cosa ho provato? Il cuore fibrillava! Non era solo per il cavallo ma per tutto l’accompagnamento: c’erano anche moglie, figlia e genero", ammette il pensionato con gli occhi che brillano. "Lo ricorderò per sempre", ammette mentre al piano terra, nel chiostro, è già arrivato Mithril con Jacopo e le telecamere Rai. Diverse ospiti della struttura già pronte per assistere all’evento. Nonno Fabio promette che farà "un bel regalo" al nipote, la moglie Vera spiega di essere rimasta un po’ sorpresa "perché non è stato facile realizzare il sogno. Ecco la parola chiave di questo episodio è felicità". Ride Fabio quando si dice che è diventato un ’star’ dei media: "Non me l’aspettavo questo clamore però mi fa piacere che Jacopo si sia rivolto a me con questo affetto e con questo particolare regalo che né io, né Vera ci attendevamo". Prima di scendere per l’intervista in diretta il pensionato esprime un desiderio: "Vorrei tanto vederlo diventare un bravo cavaliere"

Laura Valdesi