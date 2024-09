Il dolore della città per la prematura scomparsa di Totò Schillaci

Riempì Piazza Pio II come solo le grandi star riescono a fare. E tra sorrisi, battute, ricordi, riuscì a far rivivere le "notti magiche" di Italia ’90, quei mondiali di calcio che, anche grazie alle sue imprese, sono finiti nei libri di storia, e di cui appariva il simbolo. Era il 24 maggio scorso e Totò Schillaci, ospite a Pienza dell’Emporio Letterario, appariva veramente in forma; sono trascorsi meno di quattro mesi e la malattia lo ha stroncato. Pienza ha accolto con sincera commozione la notizia, troppo fresco quel ricordo, troppo piacevole quella serata, in cui non si era sottratto agli abbracci, ai selfie e a indossare i colori della squadra cittadina, per non rimanere attoniti. Chiamato a dialogare con Roger Milla, leggenda del calcio africano, Schillaci parlò molto dei giovani, delle opportunità che vanno loro offerte e, rievocando le circostanze del proprio esordio in azzurro, ammise di essere stato fortunato. La buonasorte gli ha girato troppo presto le spalle.

D.M.