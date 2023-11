Il direttore Sani protagonista a Tokyio

Il direttore artistico dell’Accademia Chigiana, Nicola Sani, sarà protagonista di un concerto a Tokyo, dedicato alle sue produzioni cameristiche, con la direzione di Yoichi Sugiyama. L’evento è in programma venerdì 17 all’auditorium dell’Istituto italiano di cultura di Tokyo, la cui stagione si avvale della direzione artistica di Gaetano D’Espinosa. "Come un astronauta – spiegano dall’istituto – Nicola Sani si lancia alla scoperta dell’ignoto, muovendosi a suo agio nella dimensione dell’infinito, dell’eterno. L’universo non è nient’altro che lo spazio senza confini della musica. Sani anela a esplorare abissi sonori incommensurabili in perpetua trasformazione, per aprire una nuova dimensione spazio-temporale, in cui la musica continua senza interruzione a raccontare, a illuminarci, a sorprenderci". Sarà lo stesso Sani ad aprire la serata con una presentazione.

Compositore, direttore artistico, manager culturale e giornalista, Sani è dal 2015 il direttore artistico dell’Accademia Chigiana. È presidente dell’Istituto nazionale di studi verdiani, è stato sovrintendente e direttore artistico del Teatro comunale di Bologna, consigliere di amministrazione e direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma, nonché presidente della Fondazione Isabella Scelsi di Roma, dedicata al lascito culturale del compositore Giacinto Scelsi. Nel 2011 è stato insignito dal ministro della Cultura francese del titolo di ‘Chevalier des Arts et des Lettres’ e ha inoltre ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, tra i quali il New Connections Award del British Council, il Prix ‘Ars Electronica’ del Festival di Linz, il Premio Giuseppe Verdi alla carriera, il premio ‘Erato Farnesina’ del ministero degli Affari esteri, il premio della giuria al Prix Italia. R.B.