Il direttore Marcello Fiorini. La Biosperimentazione dei farmaci

Il direttore Marcello Fiorini ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia e l’abilitazione alla professione di medico- chirurgo presso l’Università degli Studi di Pisa, specializzandosi in Biochimica e Chimica clinica e conseguendo il dottorato di ricerca in Disegno Sviluppo e Biosperimentazione dei farmaci sempre presso il medesimo ateneo, svolgendo attività di ricerca.

Si è perfezionato nel Controllo di qualità in Medicina di Laboratorio presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha frequentato i corsi di alta formazione manageriale per dirigenti di Struttura complessa e di alta formazione manageriale per la Direzione Generale delle aziende sanitarie presso l’Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna Pisa ed il corso di alta formazione per l’Health Technology Assessment presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC Business School. E’ valutatore interno ed auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Dal 2023 è direttore della Unità operativa complessa (UOC) Laboratorio Patologia Clinica e direttore ad interim della Uoc Laboratorio di assistenza e ricerca traslazionale. Precedentemente ha diretto la UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Valdera e Alta Val di Cecina e la UOC Laboratorio Analisi chimico cliniche e microbiologiche dell’ambito livornese dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.