Il Cus Volley si tinge di rosa con la Lilt

Il Cus Siena Volley si tinge di rosa. Le due partite di ieri, quella della squadra di serie C contro Giotti Victoria Volley alle 17,30 e quella della squadra di serie D contro Pallavolo Certaldo alle 21 si sono svolte all’insegna del colore rosa. Insieme alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, il Cus ha organizzato questa giornata speciale per sensibilizzare tutti alla prevenzione. È un’iniziativa con la voglia di coinvolgere amiche, amici, famiglie, atlete, per sottolineare l’importanza dell’informazione per una corretta prevenzione del tumore al seno sin dall’età più giovane e della diagnosi precoce.

Lo sport insegna ad affrontare le sfide, con consapevolezza, coraggio, determinazione, allena alla condivisione degli obbiettivi, a non abbandonarsi alla passività, alle incertezze, alle paure ma sollecitati da relazioni, amicizie e da un impegno che stimola l’amore per sé stessi e per gli altri. Le partite, contraddistinte dalla cornice rosa, sono state l’occasione per far arrivare un messaggio positivo, la vita è un dono da proteggere e averne cura partendo dalla consapevolezza, dall’informazione, fare i controlli regolarmente, per le ragazze e le donne.