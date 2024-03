Il "cuore" dei Donatori. Regalato un Rx portatile per fare i raggi a domicilio

Un Rx portatile che permetterà al di attivare il servizio di Radiologia domiciliare. È questo l’importante dono consegnato ieri dal Gruppo Donatori Sangue delle Contrade al Centro direzionale senese dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. "La strumentazione acquistata grazie al Gruppo Donatori – ha illustrato il direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini, Enrico Saloni, - consentirà già dal prossimo mese la effettuazione di alcuni esami Rx a domicilio per quelle persone particolarmente fragili che ne hanno la necessità. Grazie a questa tecnologia la casa, le RA e le RSA diventano effettivamente luogo di cura, così come previsto dalla missione 6 del PNRR, risparmiando ai pazienti il disagio dei trasporti e permettendo nel contempo una maggiore fruibilità dei mezzi di soccorso per le urgenze. Il servizio di Radiologia utilizzerà un moderno apparecchio RX portatile DR alimentato a batteria, dotato di tutte le modalità di trasmissione delle immagini, che verranno refertate in ospedale tramite un programma di telemedicina". Attraverso una brochure informativa saranno divulgate le modalità di attivazione del servizio, i recapiti telefonici, le modalità di ritiro dei referti, i Comuni di copertura e gli esami eseguibili. La qualità diagnostica è la medesima degli esami radiologici effettuati nelle strutture ospedaliere e i criteri di sicurezza adottati assicurano un rischio molto basso di esposizione alle radiazioni, sia per la popolazione che per gli operatori. Alla donazione hanno partecipato, anche l’assessore regionale Simone Bezzini, la direttrice sanitaria dell’Asl Assunta De Luca, il direttore della Zona distretto Senese Lorenzo Baragatti e, per il Gruppo Donatori Sangue delle Contrade di Siena, il presidente Paolo Rossi e la vicepresidente Monica Crociani. "Con questa donazione, - ha affermato il presidente del Gruppo Donatori - continuiamo il nostro impegno nei confronti dei pazienti fragili iniziato con il co-progetto ‘Mai soli’, realizzato assieme a Quavio, successivamente continuato con la consegna di un ecografo portatile e oggi completato con la donazione di questo apparecchio, che permetterà di alleviare i disagi per questi particolari utenti e contemporaneamente diminuirà la pressione sul nostro servizio di Radiologia". L’aspetto umano e relazionale sarà il vero valore aggiunto di questa novità, grazie a cui si compenseranno le disuguaglianze assistenziali territoriali e si colmeranno le distanze tra i tradizionali luoghi di cura e la quotidianità dell’assistito.

A.T.