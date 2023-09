Il contest che remixa i musei senesi Zatarra racconta il rap e lancia i giovani

La Fondazione Musei Senesi oggi al Siena Summer Festival con la presentazione di ’After al museo RMX’, il contest che remixa i musei senesi. Dalle 18,30, nel Bastione San Domenico, i musei delle terre di Siena battono a tempo di musica: tutto prende vita dal brano ’After al museo’, il primo rap sui musei senesi prodotto da Zatarra e dalla sua crew di giovanissimi artisti. Scopriremo insieme la genesi del brano grazie al momento talk con un’intervista a Zatarra che racconterà l’ispirazione della canzone e di come sia stato realizzato il pezzo. Nella canzone, grazie al linguaggio urban più affine allo slang dei ragazzi, si affronta il tema dei musei e del loro ruolo nelle vite di tutti noi. Da questa rilettura è nata l’idea del contest ’After al museo RMX’: "Per dare spazio e voce a chi non ne ha ancora avuta – racconta Marco Zatarra Ottavi -. La musica è inclusiva per natura. Useremo una sorta di tinkering applicato ad After al Museo, smonteremo e rimonteremo il pezzo in pezzi, in modo che ne esca arricchito e la crew allargata". Partecipando ad “After al museo RMX”, si ha la possibilità di vincere la realizzazione di un beat in studio, ingressi per un anno nei musei senesi.